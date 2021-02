Cielo molto nuvoloso con possibilità di precipitazioni: in Lombardia le previsioni meteo per il 3 febbraio prevedono brutto tempo per gran parte della giornata. Da domani infatti si instaura nuovamente un regime occidentale, con aumento della copertura nuvolosa e possibilità di deboli precipitazioni soprattutto sui settori occidentali della regione. Con minime però in risalita e massime in leggero calo: le prime si aggireranno intorno ai 3 gradi mentre le massime intorno ai 9 gradi. Con possibilità di schiarite alle prime ore del mattino e nelle ore serali. È quanto previsto dal bollettino diramato da Arpa Lombardia.

Previsioni meteo Lombardia mercoledì 3 febbraio

Nel dettaglio, la giornata di mercoledì 3 febbraio sarà caratterizzata da possibili precipitazioni tra tarda mattinata e serata. Le piogge potranno essere molto deboli e discontinue su pianura, specie occidentale, ed Oltrepò pavese. Poco probabili invece sugli altri rilievi. Rischio nebbia e nubi bassi in pianura nella notte. Temperature in risalita: lo zero termico è previsto per le ore centrali attorno a 1700 metri su Alpi e Prealpi, attorno a 2.700 metri in pianura. Qui, infine, i venti saranno deboli, in rotazione da Est ad Ovest. Deboli o a tratti moderati su Alpi e Prealpi.

Previsioni meteo Lombardia giovedì 4 febbraio

Previsto cielo nuvoloso anche per giovedì 4 febbraio quando Milano e la Lombardia sarà interessata ancora dal brutto tempo, con possibilità solo però di deboli precipitazioni in serata su Appennino e pianura occidentale. Le temperature sanno però in continuo aumento, sia per quanto riguarda le minime che le massime: lo zero termico fermo a 2.300 metri sul settore alpino e attorno a 2.800 metri altrove. In montagna rischio di venti moderati.