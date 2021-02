Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia per domenica 7 febbraio e i giorni successivi. Sulla Lombardia nel weekend atteso un progressivo aumento dell'instabilità, associata ad una vasta area depressionaria in spostamento sull'Europa occidentale – spiegano i meteorologi di Arpa – con precipitazioni diffuse nella giornata di domenica. Per inizio della prossima settimana permangono condizioni variabili, con peggioramento delle condizioni meteo dalla seconda parte della giornata di martedì per effetto di una saccatura in ingresso sul Mediterraneo occidentale.

Previsioni meteo domenica 7 febbraio

Per domenica 7 febbraio previsto cielo ovunque molto nuvoloso, salvo nelle ore pomeridiane possibili deboli intermittenti schiarite sulla pianura centro orientale. Precipitazioni da deboli a localmente moderate: diffuse dalla notte e persistenti per buona parte della giornata, in attenuazione o in esaurimento a sera sulla bassa pianura. Limite neve a circa 1500 metri al mattino, in calo a 1200 metri nelle ore pomeridiane e serali. Temperature minime e massime stazionarie. In pianura minime a circa 8°C, massime attorno a 11°C.

Previsioni meteo lunedì 8 febbraio

Per lunedì 8 febbraio atteso cielo nuvoloso nella notte, ampie schiarite nel corso delle ore centrali della giornata, aumento della nuvolosità in serata. Precipitazioni deboli diffuse fino al primo mattino, più marcate sui settori alpini e prealpini, quindi in progressiva attenuazione ed esaurimento. Neve oltre 900-1000 metri. Temperature minime in calo, massime stazionarie.

La tendenza per i prossimi giorni

Martedì da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Precipitazioni deboli diffuse dal pomeriggio. Minime stazionarie, massime in lieve calo in pianura. Venti deboli orientali in pianura, deboli da sud in montagna. Mercoledì nuvoloso. Precipitazioni deboli diffuse. Temperature senza variazioni di rilievo in pianura. Venti in intensificazione da ovest in pianura, da nord in montagna.