Pioggia, ma fortunatamente con temperature stazionarie: in Lombardia le previsioni meteo per sabato 30 gennaio prevedono un cielo nuvoloso o molto nuvoloso in gran parte della giornata e precipitazioni deboli che si intensificheranno in serata. Le temperature minime e massime saranno stazionarie o in lieve aumento. Le prime si aggireranno intorno ai due gradi centigradi mentre le seconde intorno ai nove gradi. Nella notte e al mattino sarà possibile avere anche della nebbia. È quanto previsto dal bollettino diramato da Arpa Lombardia. A Milano si avrà pioggia per tutto il giorno e le temperature minime saranno intorno ai quattro gradi mentre le massime intorno ai dieci.

Previsioni meteo Lombardia domenica 31 gennaio

Nuvole anche per domenica 31 gennaio: fin dal mattino il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso con possibili schiarite nel corso della giornata. Le precipitazioni saranno deboli o solo residue nelle prime ore della mattinata per poi via via esaurirsi. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve aumento mentre le massime in lieve calo. A Milano non sono previste piogge, ma solo cielo nuvoloso e sia le minime che le massime saranno in calo: le prime si aggireranno intorno ai tre gradi e le seconde intorno agli otto.

Previsioni meteo Lombardia lunedì 1 e martedì 2 febbraio

Le previsioni di lunedì 1 febbraio prevedono cielo nuvoloso su tutta la Lombardia con possibili piogge. Le minime saranno in calo e le massime stazionarie. A Milano sono invece previste piogge. Martedì 2 febbraio tornerà il sole: secondo Arpa Lombardia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e senza precipitazioni. Nel capoluogo meneghino il cielo sarà nuvoloso per gran parte della giornata.