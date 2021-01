Inizia con il sole il weekend del 30 e 31 gennaio a Milano e in tutta la Lombardia. Il bel tempo però è destinato a durare poco: già verso le prime ore di oggi sabato 30 gennaio la regione di coprirà di nuvole con probabili piogge e nevicate sui settori alpini. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso in città per gran parte della giornata con precipitazioni deboli che si intensificheranno in serata. Mentre le temperature minime e massime saranno stazionarie o in lieve aumento: le prime si aggireranno intorno ai due gradi centigradi mentre le seconde intorno ai nove gradi. Nuvole e precipitazioni anche domenica. Dal mattino di lunedì condizioni più stabili, con bassa o nulla probabilità di precipitazioni fino a metà settimana.

Previsioni meteo Milano e Lombardia di oggi sabato 30 gennaio

La giornata seppur inizia con il bel tempo, nelle ore pomeridiane sarà caratterizzata da intensa nuvolosità con banchi di nebbia in qualche zona della Lombardia nella prime ore del mattino. Oggi a Milano si avrà pioggia dal pomeriggio e le temperature minime saranno intorno ai quattro gradi mentre le massime intorno ai dieci. In pianura venti moderati, di direzione variabile nel corso della giornata, con i maggiori rinforzi da ovest-nordovest al mattino e da est in serata, mentre in montagna in attenuazione e rotazione da ovest. Alte le probabilità di nevicate in montagna.

Previsioni meteo Milano e Lombardia di domani domenica 31 gennaio

Il mal tempo continuerà anche per domenica 31 gennaio: fin dal mattino il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso con possibili schiarite però nel corso della giornata. Le precipitazioni saranno deboli o solo residue nelle prime ore della mattinata per poi via via esaurirsi. Secondo gli esperti di Arpa Lombardia, domani le temperature minime saranno stazionarie o in lieve aumento mentre le massime in lieve calo: le prime si aggireranno intorno ai tre gradi e le seconde intorno agli otto. A Milano e in gran parte della regione non sono previste piogge, ma solo cielo nuvoloso e sia le minime che le massime saranno in calo.