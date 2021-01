Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia per sabato 23 e domenica 24 gennaio. Per tutto il weekend un flusso in quota mediamente occidentale porta il passaggio di diverse perturbazioni, spiegano i meteorologi di Arpa Lombardia: la prima venerdì, la seconda domani e la terza tra sabato e domenica. La più attiva sarà la seconda con precipitazioni moderate o localmente forti su Alpi e Prealpi. Temperature in generale aumento con la neve che cadrà copiosa solamente oltre i 1100/1400 metri.

Previsioni meteo per sabato 23 gennaio

Sabato 23 gennaio atteso cielo irregolarmente nuvoloso con schiarite a tratti anche ampie possibili durante la giornata, verso sera tendenza a maggior nuvolosità ovunque. Precipitazioni deboli sparse nella notte, durante la giornata generalmente assenti o poco probabili, in serata probabilità in aumento di molto deboli e sparse sulle Alpi. Temperature minime in calo, massime in aumento. In Pianura minime attorno a 3°C, massime attorno a 11 °C.

Previsioni meteo per domenica 24 gennaio

Per la giornata di domenica 24 gennaio previsto cielo fino al mattino nuvoloso con prime schiarite ad iniziare dai settori di nord-ovest in progressiva estensione al resto della regione nel pomeriggio fino a cielo poco nuvoloso ovunque. Precipitazioni possibili deboli lungo la cresta di confine e sulla Pianura meridionale nella prima parte della giornata. Dal pomeriggio generalmente assenti. Temperature in calo.

Tendenza per lunedì e martedì

La tendenza per i primi giorni della prossima settimana. Lunedì soleggiato con nubi lungo la cresta di confine. Precipitazioni generalmente assenti o poco probabili lungo la cresta di confine. Temperature in calo e venti deboli o a tratti moderati da nord-ovest. Martedì soleggiato e temperature stazionarie.