Ancora maltempo su tutta la Lombardia a causa di un'ampia circolazione depressionaria che continua a insistere sulla regione e lo farà almeno fino all'inizio della prossima settimana: secondo le previsioni meteo per oggi venerdì 1° gennaio, il tempo sarà principalmente instabile con precipitazioni diffuse, da deboli a moderate, e neve inizialmente anche in pianura sui settori occidentali, e poi a quote collinari altrove. Secondo le previsioni meteo per domani sabato 2 gennaio, il cielo continuerà a essere nuvoloso con la presenza di venti che saranno in rinforzo da est a tutte le quote. Infine da domenica 3 gennaio secondo le previsioni meteo le precipitazioni saranno possibili, ma più deboli e occasionali, con neve attorno a 800 metri, e cielo ancora prevalentemente nuvoloso.

Meteo Milano sabato 2 gennaio: aumentano le temperature

Nello specifico secondo gli esperti di Arpa Lombardia le previsioni meteo per sabato 2 gennaio indicano un cielo molto nuvoloso o coperto su quasi tutta la regione per l'intera giornata. Le piogge saranno piuttosto diffuse: localmente moderate su Prealpi e pianura occidentale, deboli altrove. Ritorna la neve che potrà cadere anche in Pianura nel Pavese e nelle valli, mentre altrove i fiocchi cadranno a quota 400 metri con una progressiva risalita nella giornata, con neve oltre gli 800 metri. Ed è sulle quote più alte che si avranno accumuli tra 15 e 25 centimetri. Le temperature registreranno un lieve aumento nelle massime mentre rimarranno stabili nelle minime e saranno comprese tra i 2 i 7 gradi. I venti saranno moderati o localmente forti.