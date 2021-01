Non si arresta l'ondata di maltempo che sta colpendo da diversi giorni ormai Milano e la Lombardia. Secondo quanto riportato dagli esperti meteo, infatti, le previsioni per la giornata di domani, venerdì 22 gennaio, raccontano di una giornata contraddistinta ancora da pioggia battente su tutta la regione con relativo abbassamento delle temperature. Le minime si stabilizzeranno intorno agli 1-2 gradi, mentre le massime non supereranno i 4.

Previsioni meteo Milano per oggi, giovedì 21 gennaio

Già la giornata di oggi sarà caratterizzata da pioggia insistente per tutte e 24 le ore di cui sarà composta. Secondo gli esperti meteo le precipitazioni potranno essere più insistenti nelle ore del pomeriggio rispetto a quelle della mattinata, quando sono attese piogge di debole intensità. Continuerà a fare freddo: le temperature non andranno oltre i cinque gradi, mentre le minime non scenderanno sotto i due. Diversa la situazione in montagna dove le nuvole potrebbero portare a diverse nevicate con conseguenti disagi per la popolazione.

Le previsioni meteo per domani, venerdì 22 gennaio

Domani, venerdì 22 gennaio, la situazione non migliorerà. Secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Lombardia, infatti, i cittadini milanesi e lombardi si sveglieranno nuovamente sotto la pioggia battente che durerà per tutta la giornata sino alle ore serali. Le temperature resteranno in linea con quelle dei giorni precedenti, mentre non sono attese criticità per l'intensità dei venti, che saranno deboli. Nella giornata di sabato 23 invece i cieli resteranno coperti ma con possibilità di schiarita. Le temperature risaliranno.