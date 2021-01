Su Milano e gran parte della Lombardia tornano le nuvole e il gelo. Secondo il bollettino diramato da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), venerdì 15 gennaio su tutta la Regione ci sarà tempo nuvoloso con possibili schiarite nel pomeriggio e temperature in calo. Al momento non sono previste piogge su gran parte del territorio. Deboli precipitazioni si prevedono solo sulle Alpi e sull'Appennino.

Previsioni meteo Milano e Lombardia per venerdì 15 gennaio

Nella giornata di domani, venerdì 15 gennaio, le temperature saranno in calo. In pianura le minime arriveranno intorno al meno un grado centigrado mentre le massime intorno ai sette gradi. Nella città di Milano, le minime toccheranno l'un grado centigrado mentre le massime si attesteranno intorno ai sette gradi centigradi. I venti in tutta la Lombardia saranno deboli in pianura e moderati in montagna.

Previsioni meteo Milano e Lombardia per il weekend del 16 e 17 gennaio

Sabato 16 gennaio invece il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Non si prevedono precipitazioni, ma le temperature si abbasseranno ulteriormente. A Milano le minime si aggireranno intorno agli zero gradi centigradi mentre le massime toccheranno i sei gradi centigradi. I venti continueranno a essere molto deboli in pianura e moderati in montagna. Anche per domenica 17 gennaio si registra un cielo sereno o poco nuvoloso in tutta la Lombardia. Le temperature però saranno in lieve aumento in gran parte della Lombardia. Il rialzo non riguarderà però la città di Milano dove per domenica 17 gennaio si prevedono minime attorno agli zero gradi centigradi e massime intorno ai sei gradi centigradi.