Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia per la giornata di giovedì 14 gennaio. Anche nei prossimi giorni sulla regione si abbatteranno correnti settentrionali con tempo stabile in pianura e possibili precipitazioni sul versante alpino nella mattinata. A Milano giovedì 14 gennaio resiste il cielo sereno e poco nuvoloso, con le temperature stazionarie o in leggero calo. Secondo quanto riportano gli esperti di Arpa Lombardia, i venti restano deboli o a tratti moderati al mattino su tutta la pianura per farsi via via più intensi e forti sul settore alpino. Nella giornata del 14 gennaio infatti il vento dovrebbero placarsi: l'allerta gialla, diramata dal Dipartimento regionale della protezione civile a causa delle forti raffiche la sera di martedì 12 gennaio, termina oggi mercoledì 13 gennaio.

Previsioni meteo Milano e Lombardia per giovedì 14 gennaio

Per la giornata di giovedì 14 gennaio fino già dal mattino sono previste nubi e deboli nevicate sulle Alpi e a media e bassa quota anche sui versanti prealpini. Cielo sereno e con assenza di precipitazioni invece in tutta la pianura. Si confermano anche per la giornata di giovedì temperature basse con minime e massime stazionarie o in lieve calo specie verso la parte occidentale della regione. A Milano, le minime si concentrano attorno a – 2 °C e le massime invece a + 8 °C. Lo zero termico invece si registra attorno a 1300-1600 metri, in calo dalla sera.

Previsioni meteo Milano e Lombardia per venerdì 15 gennaio

Per la giornata di venerdì 15 gennaio è atteso un cielo debolmente nuvoloso in pianura durante la mattina, più intense invece le nubi sul settore alpino durante il pomeriggio. Anche per sabato 16 gennaio le precipitazioni resteranno assenti o poco probabili sui rilievi. Restano stazionarie invece le temperature in pianura, così come i venti debili su tutta la Lombardia.