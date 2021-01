Prosegue il bel tempo in Lombardia e a Milano. Anche domani martedì 26 gennaio, come riportato dal bollettino di Arpa Lombardia, si registra cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno in lieve calo con minime attorno agli zero gradi centigradi e massime intorno agli otto gradi centigradi. Anche a Milano si prevede cielo sereno con temperature stabili. I venti invece saranno deboli sulle pianure lombarde, ma forti in montagna con possibili fenomeni di foehn su valli esposte. Anche a Milano si prevedono forti raffiche di vento.

Le previsioni meteo di mercoledì 27 gennaio

Per mercoledì 27 gennaio si prevede cielo nuvoloso o poco nuvoloso sia in Lombardia che a Milano. Al momento non sono previste piogge, ma le temperature minime saranno in lieve calo e le massime invece stazionarie. I venti saranno deboli in tutta la Regione: non sono previste forti raffiche né in pianura né in montagna. A Milano si registreranno temperature minime attorno ai meno un grado centigradi e massime attorno ai sei gradi. Non si prevedono però precipitazioni.

Le previsioni meteo di giovedì 28 dicembre

Giovedì 28 dicembre il cielo invece sarà nuvoloso o molto nuvoloso. Si prevedono precipitazioni su tutto il territorio lombardo. Le temperature minime però saranno in aumento e le massime in lieve calo. I venti saranno deboli su tutta la Regione. A Milano invece le minime si aggireranno intorno ai meno un grado centigrado e le massime attorno agli otto gradi centigradi. A Milano il cielo sarà nuvoloso per tutta la settimana con temperature però in lieve aumento.