Torna il brutto tempo in Lombardia. Per la giornata di domani venerdì 29 gennaio si prevede infatti cielo nuvoloso, ma con temperature in aumento. A sostenerlo è il bollettino diramato da Arpa Lombardia. In pianura sono previste minime attorno agli zero gradi centigradi e massime attorno agli otto gradi. Oltre le nuvole potrebbero registrarsi anche deboli precipitazioni. Nel pomeriggio però dovrebbe tornare il cielo sereno su gran parte del territorio. I venti saranno moderati o localmente forti in montagna, mentre deboli in pianura. A Milano si prevede cielo nuvoloso per tutto il giorno con temperature minime intorno ai 2 gradi e le massime intorno ai nove gradi.

Le previsioni meteo di sabato 30 gennaio

Anche sabato 30 gennaio si prevede cielo nuvoloso e con possibili piogge. Le precipitazioni saranno deboli nel primo pomeriggio. Non si prevedono particolari variazioni per le temperature. A Milano le minime si attesteranno intorno ai cinque gradi centigradi mentre le massime intorno ai dieci gradi centigradi.

Le previsioni meteo di domenica 31 gennaio e di lunedì 1 febbraio

Domenica 31 gennaio il cielo tornerà a essere sereno e poco nuvoloso. Non si prevedono precipitazioni, tranne che nel territorio Mantovano. Nella provincia infatti si attendono piogge durante la notte. Le temperature saranno in lieve aumento e i venti moderati. A Milano invece il cielo sarà nuvoloso e le minime si aggireranno intorno ai sei gradi mentre le massime intorno agli otto gradi. Lunedì 1 febbraio invece torneranno le nuvole e le minime saranno in lieve aumento mentre le massime in lieve calo. Nella provincia milanese le prime infatti saranno intorno ai tre gradi e le massime intorno agli undici.