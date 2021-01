Cielo parzialmente nuvoloso e freddo, con temperature minime che scenderanno ampiamente sotto lo zero. È quanto dovranno aspettarsi i milanesi dalla giornata di domani, giovedì 28 gennaio. Le previsioni meteo per il capoluogo lombardo indicano condizioni meteorologiche simili alla giornata odierna: nubi sparse, con ampie schiarite, ma temperature molto rigide, con una marcata escursione termica tra i valori minimi e quelli massimi.

Le previsioni per giovedì a Milano: freddo e nubi sparse

A Milano giovedì 28 gennaio il cielo sarà parzialmente velato da nubi, ma non mancheranno ampi sprazzi di sole e cielo blu. Le temperature massime non supereranno i 6 gradi, mentre le minime potranno scendere di due gradi sotto lo zero. A completare il quadro meteorologico della giornata venti deboli nelle ore centrali, e moderati alle prime ore del mattino e nelle ore serali. La giornata sarà simile a quella odierna, caratterizzata anch'essa da nubi sparse e da uno scarto termico marcato tra temperature minime sotto lo zero e massime attorno ai 5 gradi.

Meteo weekend a Milano

Dando uno sguardo alle previsioni meteo per il fine settimana a Milano, al momento si evince che la nuvolosità sul capoluogo lombardo è destinata ad aumentare, con possibilità di piogge deboli sia nella giornata di venerdì 29 sia in quella di sabato 30 gennaio. In parallelo però aumenteranno le temperature, sia nei valori minimi sia massimi: la forbice sarà compresa tra i 2-3 e gli 8-6 gradi, comunque sempre sopra lo zero. Per quanto riguarda domenica 31 gennaio, la nuvolosità dovrebbe diradarsi e nella parte centrale della giornata potrebbero verificarsi ampie schiarite. Per quanto riguarda le temperature si prevede un ulteriore, anche se lieve, aumento.