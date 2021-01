Sarà un weekend all'insegna del cielo sereno, o al massimo poco nuvoloso, quello del 15-17 gennaio a Milano e in tutta la Lombardia. Persistono le condizioni meteo che hanno caratterizzato tutta la settimana: sole o al massimo qualche nuvola e velatura, e temperature piuttosto rigide, con le minime che potranno scendere sotto lo zero e le massime che toccheranno i 5-6 gradi.

Meteo Milano sabato 16 e domenica 17 gennaio

A Milano residuo di nuvolosità in attenuazione a partire dal pomeriggio di venerdì. Sabato 16 gennaio si prospetta una giornata all'insegna del sereno, soprattutto nelle ore centrali. Qualche nuvola e foschia in più sono attese per domenica 17 gennaio. Sul fronte delle temperature, i valori resteranno sempre attorno allo zero, con le minime che scenderanno sotto zero nella giornata di domenica 17.

Il meteo in Lombardia: weekend sereno

Anche sul resto della regione il fine settimana dovrebbe trascorrere all'insegna del sereno. Le velature nei cieli lombardi dovrebbero scomparire a partire dal pomeriggio di venerdì. Dopo una notte con possibili deboli precipitazioni sulle Alpi e sull'Appennino, sabato 16 gennaio il tempo sarà sereno o poco nuvoloso, con possibili nubi basse tra notte e mattino tra Prealpi e Pianura, successivamente in dissolvimento. Domenica 17 gennaio sono attese sulla Pianura possibili nubi basse o nebbie anche insistenti per buona parte della giornata, mentre su Alpi e Prealpi è attesa nuvolosità irregolare maggiormente presente lungo la cresta di confine, con possibili deboli nevicate lungo la cresta di confine. Le temperature saranno stazionarie o in ulteriore lieve calo.