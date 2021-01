Sole e gelo: queste le condizioni meteo che accompagneranno i cittadini di Milano e della Lombardia per tutta la prossima settimana, almeno stando alle previsioni meteo. Da lunedì 11 a domenica 17 gennaio su tutta la regione prevarranno condizioni di cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, con temperature però decisamente rigide: le minime saranno ovunque sotto lo zero, ma in molti casi anche le massime saranno col segno negativo davanti. Sulle Alpi, secondo quanto comunicato dall'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), si potranno avere maggiori annuvolamenti da martedì, con la possibilità di deboli nevicate. Mercoledì probabile invece un rinforzo del vento da nord-ovest, con possibili effetti di favonio e temporaneo aumento delle temperature. Anche giovedì il cielo resterà poco nuvoloso o velato, con maggiori addensamenti e deboli nevicate sulle Alpi: generalmente sereno anche il weekend.

Previsioni meteo: come sarà la settimana a Milano

Anche a Milano il tempo nella settimana che sta per iniziare sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso e dal freddo. Le giornate più rigide saranno lunedì 11 e martedì 12 gennaio, quando i valori massimi saranno di poco sopra lo zero mentre le temperature minime potranno arrivare anche a cinque gradi sotto zero. Condizioni difficili specie per tutti coloro che non hanno un tetto e dormono in mezzo alla strada: ricordiamo che è sempre attivo il numero del Comune (02 884.47646) per segnalarli.

Meteo a Milano per il weekend: ancora sole e freddo

Non cambieranno le condizioni meteorologiche anche durante il prossimo weekend. Il capoluogo lombardo sarà "baciato" dal sole, ma le temperature resteranno piuttosto rigide, anche se nella parte centrale della settimana si assisterà a un lieve aumento dei valori minimi e massimi. Nel fine settimana le temperature torneranno ad abbassarsi: in compenso continuerà a splendere il sole.