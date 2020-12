Inizia la settimana che porterà al Natale, che quest'anno si preannuncia quanto mai particolare per via della pandemia di Coronavirus. Al netto di tutti i divieti in vigore, sarà sempre possibile per i milanesi una passeggiata nei dintorni della propria abitazione o un po' di attività motoria all'aperto: ragion per cui anche in queste particolari circostanze può essere utile dare uno sguardo a quelle che saranno le previsioni meteo a Milano per la settimana appena iniziata, dal 21 al 27 dicembre.

Inizio settimana all'insegna di nuvole e qualche pioggia sparsa

Una settimana che parte all'insegna dell'instabilità: nuvole, un po' di nebbia e qualche pioggia saranno possibili nella giornata odierna, lunedì 21, e anche mercoledì 23 e giovedì 24 dicembre, giorno della Vigilia. Niente pioggia, ma cielo comunque grigio o coperto da foschia anche per la giornata di martedì 22 dicembre. La prima parte della settimana si preannuncia sostanzialmente omogenea sul fronte delle temperature: le minime saranno attorno ai 6-8 gradi, le massime di poco superiori, attorno ai 9-10 gradi.

A Natale torna il sole

Il sole tornerà a far capolino a Milano proprio in occasione del Natale, il 25 dicembre. In quella data (e non solo) Milano sarà zona rossa come il resto d'Italia, ma chi si vorrà concedere una passeggiata vicino casa potrà contare su un cielo terso, anche se le temperature scenderanno un po' e farà più freddo. Farà ancora più freddo, con le minime che scenderanno sotto zero, a Santo Stefano e domenica 27 dicembre. Entrambe le giornate si preannunciano comunque all'insegna del sereno, con qualche nuvola in più che potrebbe far capolino domenica 27 dicembre. L'ultima giornata prima che la Lombardia cambi di nuovo colore, in queste festività natalizie che sembrano un mosaico di regole e restrizioni.