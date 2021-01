Pioggia e vento, con neve anche a bassa quota, caratterizzeranno l'inizio della prossima settimana per la Lombardia. Secondo gli esperti meteo di Arpa Lombardia ci saranno infatti sulla regione flussi meridionali umidi favoriti da una vasta circolazione depressionaria su Europa Occidentale. Per questo sia per la giornata di oggi domenica 3 gennaio che per quella di domani lunedì 4 gennaio, sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere nevoso o acqua misto neve a quote basse. Su Milano ci sarà un leggero miglioramento con precipitazioni tendenti a scemare a partire dal pomeriggio di domenica, con eventi intermittenti o occasionali almeno sino a martedì, in particolare su zone meridionali e prime Prealpi. Per quanto riguarda invece il resto della settimana dal 4 al 10 gennaio, ci sarà a partire da giovedì 7 gennaio una circolazione in quota un po' più stabile con bassa probabilità di precipitazioni.

Meteo Milano e Lombardia lunedì 4 gennaio: neve a quota 600 metri

Nello specifico per la giornata di lunedì 4 gennaio 2021 è previsto su tutta la Lombardia un cielo nuvoloso o molto nuvoloso con qualche schiarita durante la giornata in particolare sui rilievi settentrionali. Le piogge cadranno a intermittenza su tutta la regione e saranno deboli sparse o occasionali con probabilità più ampie sulle zone meridionali e prime Prealpi: mentre la neve cadrà oltre i 600-800 metri. Per quanto riguarda le temperature invece ci sarà un calo sia nelle minime che nelle massime: in pianura le minime intorno saranno intorno ai 2 gradi mentre le massime intorno ai, con valori un po' più elevati a est. Infine i venti soffieranno in pianura deboli dai quadranti occidentali, mentre in montagna saranno generalmente deboli variabili.