Le previsioni meteo per mercoledì 20 gennaio a Milano e in Lombardia. I meteorologi di Arpa Lombardia annunciano precipitazioni in aumento da mercoledì pomeriggio e soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì. Temperature in risalita da mercoledì nei valori minimi, intorno alla norma nei valori massimi.

Previsioni meteo mercoledì 20 gennaio

Mercoledì 2o gennaio previsto su Pianura e Oltrepò Pavese cielo in prevalenza coperto, su Alpi e Prealpi irregolarmente nuvoloso tendente a molto nuvoloso o coperto a partire dalla mattinata. Precipitazioni fino al pomeriggio poco probabili, al più occasionale pioviggine sui rilievi; in serata più probabili, molto deboli, a partire dalle zone montane. Limite nevicate a circa 700 m sul Nordovest, a quote superiori sui rilievi centrorientali. Temperature minime in moderato o forte aumento con gelate poco probabili in Pianura, massime in lieve calo. In pianura minime intorno a 2 °C, massime intorno a 5 °C.

Previsioni meteo giovedì 21 gennaio

Giovedì 21 gennaio cielo ovunque coperto. Precipitazioni possibili durante l'intera giornata e su Pianura e Oltrepò Pavese molto deboli o deboli intermittenti; su Alpi e Prealpi deboli, a localmente moderate sul settore Nordovest, in intensificazione in serata. Limite neve a circa 1000 metri, localmente intorno a 700 metri sul Nordovest. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento.

Tendenza per venerdì 22 gennaio

Venerdì 22 gennaio cielo molto nuvoloso o coperto, precipitazioni deboli, possibili ovunque, più frequenti sui settori alpini e prealpini, diffuse nella notte, sparse e intermittenti dal mattino. Temperature in lieve aumento. Venti deboli occidentali in Pianura, moderati meridionali in montagna. Sabato nuvolosità variabile, precipitazioni molto deboli possibili dal pomeriggio. Temperature in calo nei minimi, stazionarie nei massimi.