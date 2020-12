Nell'ultimo weekend prima di Natale a Milano, ma anche nel resto della Lombardia, si avrà un cielo nuvoloso con qualche possibile precipitazione. Oltre al cielo grigio, da venerdì 18 dicembre e fino a domenica 20 dicembre, si registrerà anche nebbia e foschia mentre le temperature resteranno stazionarie su valori freddi.

Le previsioni meteo a Milano di venerdì 18 dicembre

Venerdì 18 dicembre a Milano si avrà un cielo irregolarmente nuvoloso con qualche fenomeno di foschia e nebbia. In Lombardia invece, secondo l'ultimo bollettino di Arpa, il cielo sarà nuvoloso su pianura e Appennino mentre sereno o poco nuvoloso su Alpi e Prealpi. Nuvole che poi aumenteranno nel pomeriggio. Nelle aree sud-occidentali della regione si potranno registrare sia nel pomeriggio che in serata piogge sparse. Le temperature poi saranno stazionarie o in lieve aumento: le minime si aggireranno intorno ai 5 gradi centigradi mentre le massime intorno ai nove.

Le previsioni meteo a Milano di sabato 19 dicembre

Sabato 19 dicembre si avrà un cielo nuvoloso o molto nuvoloso sia a Milano che nel resto della Lombardia. Non si registrerà nessuna precipitazione tranne qualche pioviggine sulle aree sud-occidentali. In serata invece ci saranno deboli precipitazioni sparse sull'Appennino e sulla pianura centro occidentale. Le temperature saranno stazionarie.

Le previsioni meteo a Milano per domenica 20 dicembre

Per domenica 20 dicembre il cielo sarà molto nuvoloso nelle zone occidentali e si avranno piogge diffuse su tutta la Regione e in particolare nella città di Milano. Le temperature minime saranno in lieve aumento mentre le massime in calo. Per lunedì 21 dicembre la tendenza è ancora incerta. Ci potrebbe essere una probabile diminuzione della nuvolosità con qualche precipitazione. Le temperature minime saranno in calo mentre le massime in aumento.