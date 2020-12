Basso rischio di pioggia per domani, mercoledì 23 dicembre, a Milano. Nella giornata dell'anti Vigilia tante nubi e nebbia, ma scarsa probabilità che ci siano perturbazioni. Qualche goccia potrebbe invece cadere sul capoluogo lombardo il 24 dicembre, Vigilia di Natale. E rispetto alle previsioni di pochi giorni fa, aumenta il rischio pioggia anche per il 25 dicembre, a Natale. L'attesa schiarita, nei cieli sopra Milano, si sposta verso il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano.

Previsioni meteo mercoledì 23 dicembre

Stando a quanto riferito da Arpa Lombardia, l'alta pressione in arrivo dal Mediterraneo annullerà domani 23 dicembre le perturbazioni che interessano il Nord delle Alpi: resteranno però nubi e nebbia persistenti soprattutto sulla pianura lombarda, e dunque anche a Milano. Dall'agenzia regionale per la protezione ambientale assicurano che le precipitazioni saranno assenti o solo occasionali. Le temperature saranno stazionarie per poi calare nei giorni successivi, in particolare dal 25 dicembre in poi.

Minime intorno agli 8 gradi

Per domani, mercoledì 23 dicembre, è attesa una temperatura minima attorno agli 8 gradi e una massima che non supererà i 10 gradi. Qualche debole precipitazione potrebbe verificarsi attorno all'ora di pranzo e poi più tardi, in serata. La giornata di giovedì 24 dicembre sarà molto simile alla precedente, sia sul fronte dei fenomeni atmosferici attesi (possibili deboli piogge, cielo nuvoloso), sia su quello delle temperature, che sarannop pressoché identiche a quelle del 23 dicembre. Il grande freddo arriverà a partire da Natale: e la gelata potrebbe portare anche a qualche nevicata nel fine settimana.