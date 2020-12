Dopo l'intensa nevicata di ieri, prosegue l'ondata di freddo e clima rigido in Lombardia. Le previsioni meteo per mercoledì 30 dicembre prevedono su tutta la Regione e in particolare a Milano un cielo molto nuvoloso o coperto con possibile nebbia nel capoluogo meneghino. Inoltre, a causa delle basse temperature, c'è il rischio di gelate nella notte e al mattino.

Previsioni meteo mercoledì 30 dicembre

Secondo il bollettino di Arpa Lombardia sul territorio della Lombardia il cielo sarà nuvoloso, ma senza precipitazioni. Possibili nevicate saranno previste oltre i seicento metri di altezza. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento con le minime che si aggireranno intorno ai meno cinque gradi e le massime intorno ai tre gradi. Sono inoltre previste gelate diffuse sulle aree occidentali. A Milano è previsto un cielo coperto con nebbia per tutto il giorno. Le temperature minime toccheranno gli zero gradi mentre le massime i cinque gradi. Anche in città sono previste possibili gelate.

Previsioni meteo giovedì 31 dicembre

Giovedì 31 dicembre, giorno di San Silvestro, in Lombardia il cielo sarà poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni, ma le temperature inizieranno a scendere così da consentire le possibili nevicate per l'1 e il 2 gennaio. A Milano anche il 31 dicembre sono previste gelate diffuse nella notte e al mattino accompagnate da possibili nebbie. Nel capoluogo le temperature minime toccheranno i meno tre gradi mentre le massime i due gradi.

La tendenza per venerdì 1 gennaio e sabato 2 gennaio

Venerdì 1 gennaio e sabato 2 gennaio tornerà la neve su tutta la Lombardia. Le nevicate infatti sono previste anche al di sotto dei cinquecento metri. A Milano inizierà a nevicare nel pomeriggio dell'1 gennaio continuando fino a sabato 2 gennaio. Per l'1 gennaio le temperature minime saranno intorno a meno un grado e le massime intorno ai quattro gradi mentre sabato si prevedono minime intorno a meno un grado e massime intorno ai zero gradi.