Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia per il 25 dicembre. Per i giorni di Natale è atteso un clima freddo e instabile, con nuvolosità diffusa in pianura. Per venerdì i meteorologi di Arpa Lombardia annunciano il passaggio di una perturbazione da nord. Sabato 26 dicembre previsto tempo più stabile e schiarite. Da domenica 27 dicembre perturbazione atlantica in avvicinamento, possibilità di neve anche a bassa quota.

Previsioni meteo Milano e Lombardia per venerdì 25 dicembre

Le previsioni meteo per venerdì 25 dicembre a Milano. Per quanto riguarda lo stato del cielo, è prevista nuvolosità irregolare, più presente ad est, con irregolari schiarite sui settori occidentali. Possibili deboli precipitazioni sparse, più probabili ad est e sui settori meridionali della pianura. Temperature in calo.

A Milano sprazzi di bel tempo solo la mattina: con il passare delle ore infatti il cielo si coprirà di nuvole senza però particolari precipitazioni.

Previsioni meteo Milano e Lombardia per sabato 26 dicembre

Per sabato 26 dicembre previsto cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti e temperature minime in calo, massime stazionarie.

Previsioni meteo Milano e Lombardia per domenica 27 dicembre

Domenica 27 dicembre atteso un aumento delle nubi fino a molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni deboli a partire dalla tarda serata con neve fino a quote molto basse. Temperature massime in calo. Quindi la tendenza per l'inizio della prossima settimana prospetta per lunedì 28 dicembre un meteo perturbato con precipitazioni diffuse. Ancora limite neve a quote molto basse in rialzo a partire da est. Temperature stazionarie.