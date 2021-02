Previsioni meteo Milano: weekend sereno o poco nuvoloso, ma domenica calano le temperature

Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso a Milano per il weekend appena iniziato. Le previsioni meteo per il fine settimana prospettano per sabato 27 una giornata soleggiata e con temperature decisamente primaverili. Domenica 28 febbraio in arrivo qualche nuvola in più: previsto anche un sensibile calo della temperatura.