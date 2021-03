Le previsioni meteo per Milano e Lombardia per la giornata di domenica 7 marzo. Tempo in peggioramento e temperature in calo a causa di una perturbazione di origine artica che porta deboli precipitazioni sparse ed un rinforzo del vento da est. Dal pomeriggio di sabato progressive schiarite con attenuazione dei venti, e temperature in marcato calo. Nei giorni successivi flusso debolmente instabile dai quadranti occidentali: a tratti qualche nube ma senza precipitazioni, con temperature minime attorno a 0°C anche in pianura.

Le previsioni per domenica 7 marzo

Domenica 7 marzo fino al primo mattino cielo sereno o poco nuvoloso per addensamenti a ridosso dei primi rilievi, dalla mattinata a tratti più nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte. Precipitazioni assenti. Temperature minime in moderato calo, massime stazionarie. In pianura minime intorno a 0°C, massime intorno a 11°C.

Le previsioni per lunedì 8 marzo

Lunedì 8 marzo cielo sereno o poco nuvoloso; dal pomeriggio nuvolosità bassa ed irregolare a ridosso delle Prealpi e sui settori più meridionali della regione. Precipitazioni assenti, salvo isolati piovaschi pomeridiani possibili su Prealpi orientali e Appennino. Neve oltre 1300 metri. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento.

La tendenza per i giorni successivi

Martedì 9 marzo qualche addensamento sui settori più meridionali e sui rilievi, altrove sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni poco probabili. Minime in lieve aumento, massime stazionarie. Mercoledì 10 marzo sereno o poco nuvoloso, nubi alte in serata. Precipitazioni possibili in serata sulle Alpi. Venti deboli di direzione variabile. Temperature senza variazioni rilevanti.