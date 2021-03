Le previsioni meteo per lunedì 15 marzo a Milano e in Lombardia. I meteorologi di Arpa Lombardia spiegano che da domenica un flusso settentrionale tende a intensificarsi e a determinare un rinforzo dei venti a tutte le quote, sensibile anche in pianura; "Il regime anemologico dai quadranti nordoccidentali si mantiene piuttosto vivace fino a martedì, garantendo giornate per lo più soleggiate, salvo lungo le creste alpine di confine. Le temperature si collocano a ridosso dei valori caratteristici del periodo".

Previsioni meteo domenica 14 marzo Milano e Lombardia

Domenica 14 marzo da metà mattina in poi, cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e Prealpi; nuvoloso, con qualche schiarita, a ridosso delle creste alpine di confine. Precipitazioni deboli residuali nella notte sulle Retiche settentrionali e le Prealpi orientali, poi molto deboli e discontinue portate da nord sulle Alpi confinali. Qualche piovasco possibile nella notte sull'alta pianura, tra notte e mattino sulla pianura. Neve oltre 900-1100 metri. Temperature minime in aumento in pianura, in calo in montagna; massime in calo. In pianura valori minimi tra 4 e 8°C, massimi tra 12 e 15°C.

Previsioni meteo lunedì 15 marzo Milano e Lombardia

Lunedì 15 marzo al mattino cielo irregolarmente nuvoloso sui rilievi, poco nuvoloso altrove; sereno al pomeriggio a parte addensamenti lungo le creste alpine di confine. In tarda serata nuvolosità in aumento in pianura. Precipitazioni per tutto il periodo deboli e discontinue sulle Alpi verso il confine; qualche occasionale piovasco possibile anche sulla fascia prealpina. Neve oltre 800-1000 metri. Temperature minime in sensibile calo, massime stazionarie o in lieve aumento; in pianura valori minimi attorno a 2-3°C, massimi attorno a 15°C.

Previsioni meteo martedì 16 marzo Milano e Lombardia

Martedì 16 marzo cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti più compatti verso i confini settentrionali della regione. Precipitazioni debole neve o nevischio lungo le creste alpine di confine, altrove bassa o nulla probabilità di precipitazioni. Temperature minime in aumento, massime stazionarie.

La tendenza per i prossimi giorni

Mercoledì 17 marzo cielo inizialmente nuvoloso, poi ampie schiarite su pressoché tutto il territorio. Precipitazioni assenti, salvo debole neve sulle creste alpine confinali. Temperature minime in leggero calo, massime stazionarie. Venti dai quadranti settentrionali ed occidentali, moderati a tratti anche in pianura. Giovedì 18 marzo cielo inizialmente poco nuvoloso, poi aumento diffuso della copertura del cielo. Precipitazioni possibili, specie sui rilievi. Temperature minime e massime in leggero calo.