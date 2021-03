Cielo poco nuvoloso con ampie schiarite durante la giornata: è quanto si prevede per la giornata di domani, lunedì 22 marzo, in Lombardia. Secondo il bollettino diramato da Arpa Lombardia ci saranno addensamenti di nuvole sparsi lungo il confine. Non sono previste piogge. Le temperature minime saranno stazionarie mentre le massime in aumento. Le prime si aggireranno attorno al meno un grado centigrado mentre le massime attorno ai 14 gradi.

Possibili fenomeni di Foehn per la giornata di domani 22 marzo

Particolare attenzione ai venti che saranno deboli per poi diventare più forti in pianura. Ci potrebbero essere anche fenomeni di Foehn e gelate notturne nelle ore più fredde. A Milano invece arriverà la primavera: si avrà cielo sereno e temperature in aumento. Le minime infatti saranno attorno ai 3 gradi centigradi e le massime attorno ai 15 gradi centigradi.

Previsioni meteo Lombardia e Milano martedì 23 marzo

Martedì 23 marzo invece in Lombardia si avrà cielo nuvoloso, ma non sono previste precipitazioni. Le temperature minime saranno in aumento e le massime in calo. Nel capoluogo meneghino si avrà cielo nuvoloso con minime in aumento (4 gradi) e massime in leggerissimo calo (14 gradi).

Previsioni meteo Lombardia e Milano mercoledì 24 e giovedì 25 marzo

Per mercoledì 24 e giovedì 25 marzo in tutta la Lombardia si prevede cielo poco nuvoloso. Non dovrebbero esserci piogge e le temperature, sia minime che massime, saranno in aumento. A Milano continuerà il bel tempo con un cielo sereno sia per mercoledì che per giovedì. In entrambi i giorni le temperature saranno in aumento: sia mercoledì che giovedì si registreranno temperature minime attorno ai 6 gradi e massime attorno ai 16 gradi centigradi.