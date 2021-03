Cielo sereno, temperature in aumento e nessuna precipitazione: la primavera è ormai arrivata in Lombardia. Nella giornata di mercoledì 24 marzo infatti si prevede sole e temperature minime attorno ai 2 gradi centigradi e massime intorno ai 16 gradi centigradi. Questo è infatti quanto previsto nel bollettino diramato da Arpa Lombardia. Nel capoluogo meneghino, sempre nella giornata di mercoledì 24 marzo, si prevede cielo sereno con temperature minime che si aggirano attorno ai 4 gradi centigradi e massime attorno ai 16 gradi.

Previsioni meteo Milano giovedì 25 marzo

Nella giornata di giovedì 25 marzo in Lombardia si prevede cielo poco nuvoloso. Le nuvole dureranno per tutta la giornata. Non sono previste precipitazioni. Nonostante l'assenza del sole, le temperature saranno comunque in aumento. In alcune zone della Lombardia potrebbero esserci possibili fenomeni di foschia. A Milano, sempre nella giornata di giovedì 25, si prevede cielo poco nuvoloso. Le minime si aggireranno attorno ai 7 gradi centigradi e le massime attorno ai 17 gradi.

Previsioni meteo Milano venerdì 26 e sabato 27 marzo

Venerdì 26 marzo in tutta la Regione ci sarà cielo nuvoloso e possibili precipitazioni seppur deboli. Le temperature minime saranno in aumento e le massime in calo. Anche a Milano il cielo sarà nuvoloso, ma le temperature minime saranno in aumento arrivando a toccare i 10 gradi. Le massime invece saranno stazionarie e segneranno nuovamente i 17 gradi. Sabato 27 marzo proseguirà il maltempo in tutta la Lombardia con nuvole e possibili piogge. Le minime non subiranno variazioni mentre le massime saranno in aumento. A Milano ancora cielo nuvoloso con minime e massime leggermente in calo: le prime segneranno 8 gradi e le seconde 14 gradi centigradi.