Cielo sereno con temperature in aumento: è quanto previsto dal bollettino diramato da Arpa Lombardia per la giornata di domani, mercoledì 24 febbraio. Non sono previste precipitazioni, ma solo qualche fenomeno di nebbia in Pianura tra la notte e le prime ore del mattino. Le temperature minime saranno intorno ai 4 gradi centigradi mentre le massime intorno ai 18 gradi. A Milano si avrà il sole per tutta la giornata: le minime saranno attorno ai 4 gradi e le massime attorno ai 16 gradi.

Previsioni meteo Milano giovedì 25 febbraio

Giovedì 25 febbraio proseguirà la settimana di bel tempo con cielo sempre sereno e nessuna precipitazione. Le temperature saranno stazionarie con valori considerati "anormalmente elevati per il periodo". A Milano, in particolare, queste saranno in aumento: le minime saliranno attorno ai 6 gradi centigradi mentre le massime arriveranno a toccare i 18 gradi centigradi.

Previsioni Meteo Milano venerdì 26 e sabato 27 febbraio

Venerdì 26 febbraio in alcune aree della Lombardia non saranno previste precipitazioni, ma il cielo sarà poco o a tratti parzialmente nuvoloso. Le temperature saranno stazionarie in Pianura e in calo in montagna. A Milano si continuerà ad avere sole per tutta la giornata: con temperature minime in rialzo (7 gradi centigradi) e le massime stazionarie. Sabato 27 febbraio invece il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, ma inizieranno a scendere le temperature massime. Situazione diversa per il capoluogo meneghino dove si avrà cielo sereno per tutto il giorno, temperature minime intorno agli 8 gradi e massime in leggero calo (17 gradi).