Ondata di caldo in arrivo a Milano nel weekend. Le previsioni per i giorni compresi tra venerdì 25 e domenica 27 giugno raccontano di giornate soleggiate e bollenti, con temperature massime che potrebbero anche raggiungere e superare i 35 gradi. L'instabilità che ha caratterizzato questi ultimi giorni, effetto di una vasta depressione attiva sull'Europa centro-occidentale, dovrebbe essere ormai alle spalle, almeno stando a quanto riporta il servizio meteo dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Il fine settimana sarà caratterizzato da bel tempo in tutta la Lombardia, anche se rimarrà una moderata probabilità di isolati rovesci sparsi o temporali su Alpi e Prealpi.

Meteo a Milano per sabato 26 giugno: sole e caldo

Il weekend in tutta la regione sarà caratterizzato da sole e caldo in pianura con temperature massime prossime ai 35 gradi. A Milano tuttavia sabato 26 giugno sarà una giornata più piacevole, perché le temperature massime si manterranno ancora su valori "accettabili", di poco superiori ai 30 gradi. La giornata sarà soleggiata, con cielo per lo più terso o al massimo poco nuvoloso.

Previsioni meteo per domenica 27 giugno: aumentano ancora le temperature

Domenica 27 giugno aumentano ulteriormente le temperature, che potranno raggiungere i 35 gradi. Sarà una giornata bollente, anche se il Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute non è ancora stato aggiornato e non riporta al momento criticità, né per sabato né per domenica. Anche il 27 giugno la nuvolosità sarà quasi assente e la giornata sarà prevalentemente soleggiata. La calura non abbandonerà Milano nemmeno all'inizio della prossima settimana, quando è previsto ancora caldo intenso nel capoluogo lombardo e anche nelle altre zone di pianura della Lombardia.