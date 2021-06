Previsioni meteo, scoppia il grande caldo a Milano: temperature sopra i 30 gradi

Sarà una settimana all’insegna del caldo a Milano e in Lombardia, con temperature massime generalmente sopra i 30 gradi. Stando alle previsioni meteo per martedì 15 giugno a Milano la giornata sarà prevalentemente soleggiata, con qualche nuvola al mattino e cielo sereno per la restante parte della giornata.