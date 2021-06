Arriva l'estate a Milano? Sì, almeno per quanto riguarda le temperature. Le previsioni meteo per la giornata di giovedì 10 giugno indicano ancora la prevalenza di tempo instabile, con nuvolosità irregolare che potrebbe portare nella stessa giornata sia ad ampie schiarite sia a precipitazioni, anche a carattere temporalesco. Ma sul fronte delle temperature i valori sono in aumento: le massime si attesteranno attorno ai 30 gradi e, nel fine settimana, li supereranno arrivando anche attorno a 33 gradi.

Che tempo farà domani, giovedì 10 giugno, a Milano

La Lombardia, come il resto d'Italia, si trova "al margine tra un'area di alta pressione presente sulla Penisola Iberica e una struttura depressionaria che dal bacino del Mediterraneo si estende in particolare sull'Europa centro-orientale", come informa il servizio meteo dell'Arpa, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Di conseguenza anche in Lombardia si stanno susseguendo giornate con nuvolosità irregolare e con instabilità prevalentemente a ridosso dei rilievi. A Milano di conseguenza giovedì 10 giugno si attende una giornata all'insegna dell'instabilità, con cielo velato o poco nuvoloso e possibili precipitazioni.

Il tempo nei prossimi giorni a Milano e in Lombardia

Su tutta la regione la tendenza è quella di una maggiore stabilità verso la fine della settimana. A Milano le giornate di venerdì 11 e soprattutto di sabato 12 e domenica 13 giugno dovrebbero essere all'insegna del sole. Di sicuro ci si attende un innalzamento delle temperature: i valori supereranno i 30 gradi nel fine settimana, che sarà probabilmente il primo vero anticipo di estate.