Sono in arrivo temporali e possibili rovesci in quasi tutta la Lombardia. Per la giornata di domani, domenica 6 giugno, sono previste nuvole per gran parte del giorno, in particolare sulla fascia orientale, mentre possibili schiarite sono previste su quella occidentale. Stando all'ultimo bollettino diramato da Arpa Lombardia le temperature minime saranno stazionarie o in lieve calo (16 gradi centigradi) e anche le massime scenderanno (27 gradi centigradi). Per quanto riguarda la città di Milano domani si prevedono temporali nel pomeriggio: le temperature minime saranno intorno ai 18 gradi centigradi mentre le massime intorno ai 28 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia lunedì 7 giugno

Per la giornata di lunedì 7 giugno si prevedono ancora piogge – soprattutto sulle Prealpi – e ancora un calo delle temperature. Nel capoluogo meneghino proseguiranno le precipitazioni a carattere temporalesco e scenderanno le temperature. Le minime infatti si attesteranno attorno ai 18 gradi centigradi mentre le massime scenderanno arrivando a toccare i 26 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia martedì 8 e mercoledì 9 giugno

Per martedì 8 giugno potrebbero essere previste piogge, ma soprattutto sui rilievi e nel pomeriggio. Le temperature dovrebbero essere stazionarie. A Milano non sono previste precipitazioni e ci sarà un aumento delle temperature: le minime si aggireranno attorno ai 18 gradi e le massime attorno ai 28 gradi centigradi. Per mercoledì 9 giugno si prevede una maggiore stabilità. Le temperature massime saranno in leggero rialzo. Nel capoluogo meneghino in particolare toccheranno i 29 gradi centigradi.