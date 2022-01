Previsioni meteo a Milano e in Lombardia per lunedì 10 gennaio: cielo sereno o poco nuvoloso Continua il bel tempo sulla Lombardia. Cielo sereno o poco nuvoloso per oggi, lunedì 10 gennaio. La mattina potrebbe esserci sulla bassa pianura un po’ di foschia e nebbia.

A cura di Redazione Meteo

Prosegue il bel tempo sui cieli lombardi: anche oggi, lunedì 10 gennaio, le previsioni parlano di un cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Le precipitazioni saranno infatti assenti ma le temperature minime saranno in lieve calo, arrivando anche sotto lo zero. Ma vediamo ora nel dettaglio le previsioni meteo di oggi

Previsioni meteo oggi a Milano e in Lombardia

Al mattino il cielo sarà poco o irregolarmente nuvoloso, seguito però da ampie schiarite diffuse fino ad arrivare, nel corso della giornata, al cielo completamente sereno. Gli addensamenti nuvolosi più persistenti si avranno solo sui rilievi di confine. Le precipitazioni saranno comunque assenti. Le temperature minime subiranno un lieve calo, mentre quelle massime saranno stazionarie. In pianura le minime si aggireranno intorno a -3 gradi, mentre quelle massime attorno a sette gradi. I venti in pianura saranno da deboli a moderati occidentali, e in montagna moderati da nord con rinforzi sui settori di nordovest. Nella notte e al mattino ci potrebbero essere foschie o nebbie in particolar modo nella bassa pianura.

Previsioni meteo per domani a Milano e in Lombardia

Come saranno invece le previsioni per domani, martedì 11 gennaio? Il cielo sarà sereno su tutta la Lombardia, nessuna nuvola o precipitazione, nemmeno nebbia e foschia in pianura in mattinata. Le temperature massime e minime saranno invariate rispetto ai giorni precedenti e senza particolari scostamenti da quelle stagionali. I venti saranno ovunque deboli, anche in montagna, sulla pianura saranno occidentali e in montagna verranno invece da nord.