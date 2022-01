Previsioni meteo oggi a Milano: cielo lievemente nuvoloso, massime in calo Previsioni meteo a Milano per oggi, giovedì 20 gennaio 2022: cielo poco nuvoloso e temperature massime intorno ai nove gradi.

Un velo bianco a rattristare quanto basta un cielo azzurro reso ancora più splendido dai raggi del sole. Sarà questo, per larghi tratti della giornata di oggi, giovedì 20 gennaio, che si verificherà sopra le teste dei milanesi e dei lombardi. Su Milano e la Lombardia ci sarà spazio anche per i raggi del sole che potranno riscaldare nel tempo a loro concesso fino all'imbrunire che arriva ancora molto presto. Le temperature, per questo motivo, restano molto basse per la quasi totalità della giornata.

Il meteo oggi, giovedì 20 gennaio, a Milano

Le foschie si potrebbero presentare a Milano, e specialmente nelle sue periferie, alle prime luci dell'alba. L'umidità immagazzinata tutta la notte ci metterà qualche ora ad alzarsi per lasciare spazio alla luce del sole. Per questo motivo, negli angoli più estremi del capoluogo di regione lombardo, le prime ore della giornata saranno contraddistinte da fitti banchi di nebbia. Col passare delle ore poi il cielo si schiarirà e resterà coperto a tratti dal velo bianco di nuvole che non dovrebbero essere stazionarie. I venti, non eccessivamente forti, le porteranno via. Le temperature minime a Milano scenderanno nuovamente sotto lo zero, intorno ai meno tre gradi, mentre le massime non supereranno i nove gradi centigradi.

Che tempo farà oggi nel resto della Lombardia

Nel resto della Lombardia il cielo sarà tendenzialmente poco nuvoloso. Le temperature scenderanno molto e molto in fretta nelle zone montuose mentre in pianura, così come accade a Milano e nel Milanese, ci saranno nebbie specialmente nella prima parte della giornata. Le zone più "colpite" dalle nuvole basse saranno il Lodigiano e il Mantovano. Le temperature massime in Lombardia saranno simili tra loro in tutti i territori: le minime scenderanno sotto gli zero gradi mentre le massime non supereranno i dieci gradi.