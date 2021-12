Previsioni meteo oggi 16 dicembre a Milano: cielo sereno o poco nuvoloso ma nebbia persistente Quali sono le previsioni meteo di oggi, giovedì 16 dicembre a Milano? Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, ma in pianura la nebbia sarà persistente. Le temperature minime saranno stazionarie.

A cura di Redazione Meteo

Ancora nebbia e foschia diffusa in Pianura in Lombardia, anche persistente nelle ore centrali della giornata. Anche la giornata di oggi, giovedì 16 dicembre, sarà caratterizzata da una visibilità ridotta tipica degli inverni milanesi, la cosiddetta "scighera". Le previsioni meteo parlano ancora di cielo sereno o poco nuvoloso. Tutti i milanesi potranno lasciare, almeno ancora oggi, gli ombrelli a casa. Vediamo però nel dettaglio le previsioni meteo per giovedì dicembre 2021, a Milano.

Previsioni meteo oggi 16 dicembre a Milano

Come abbiamo anticipato, la giornata di oggi sarà caratterizzata dal bel tempo e da precipitazioni assenti. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve aumento, le massime stazionarie o in lieve calo. In pianura le minime avranno valori tra -1 grado e 1 grado, le massime tra 3 e 5 gradi. In pianura i venti saranno deboli quelli occidentali, in montagna deboli da nord nordest, con rinforzi sulle creste di confine.

Meteo domani a Milano

Continuano le belle giornate nel capoluogo lombardo. Anche per domani, venerdì 17 dicembre, le precipitazioni saranno infatti assenti. Le temperature minime e massime saranno stazionarie o in lieve aumento, in pianura quelle minime saranno intorno a un grado, quelle massime intorno ai sei gradi. La nebbia sarà diffusa sulla pianura nelle ore fredde, localmente persistente anche nelle ore centrali della giornata. I venti in pianura saranno deboli o al più a tratti moderati quelli occidentali, in attenuazione al pomeriggio; in montagna da deboli a moderati settentrionali, in progressivo rinforzo in quota fino a forti in serata.