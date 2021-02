Le immagini di una telecamera di sorveglianza avevano ripreso un loro furto avvenuto il 12 dicembre nella centralissima via San Nicolao, a Milano (a due passi dal Castello Sforzesco). La banda di ladri acrobati agiva così: uno faceva da palo, l'altro con agilità sorprendente si arrampicava sulle facciate dei palazzi e poi, dopo essere entrato nelle abitazioni da una finestra o da un balcone, apriva dall'interno agli altri complici.

La banda avrebbe colpito anche l'influencer Eleonora Incardona e il calciatore Hakimi

in foto: Eleonora Incardona

Adesso la squadra mobile di Milano ha smantellato la banda, composta da quattro uomini, tutti di nazionalità serba e uno dei quali minorenne. Si ritiene che la banda sia la responsabile dei furti anche nelle abitazioni di alcuni vip, come la presentatrice Diletta Leotta, l'influencer Eleonora Incardona e il calciatore dell'Inter Achraf Hakimi. I quattro ladri sono destinatari di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dai pubblici ministeri Francesca Crupi e Sabrina Ditaranto, coordinati dal procuratore aggiunto Laura Pedio e dal collega della procura dei minori Ciro Cascone. Uno dei quattro era già stato arrestato lo scorso 27 gennaio a Vicenza dopo un tentativo di rapina all’interno dell'abitazione di un imprenditore della zona.

Trovata refurtiva appartenente ai vip

in foto: Diletta Leotta

I quattro "topi d'appartamento" vestivano in modo elegante, in maniera da non destare sospetti nelle vie del centro di Milano, ma anche delle altre città in cui secondo gli inquirenti operavano. Il fermo è però scattato per il furto in via San Nicolao. Dalla perquisizione nei confronti di uno dei membri della banda a Caronno Pertusella sono venuti fuori alcuni oggetti preziosi – Rolex, borse e gioielli – appartenenti alla Leotta, derubata l'estate scorsa, e dell'influencer Incardona.