Aveva derubato, tra gli altri vip, anche Diletta Leotta ed Eleonora Incardona. Con lui, finito in manette nella mattinata di oggi, martedì 9 febbraio, altri tre componenti della banda, già arrestati nella giornata di ieri: un uomo di origini serbe, residente a Caronno Pertusella, in provincia di Varese, è stato arrestato dalla polizia di Milano nell'ambito delle indagini relative ai furti in casa di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo nazionale.

Rubò in casa della Leotta, arrestato

Come anticipato, una delle vittime della banda è stata Diletta Leotta. La conduttrice televisiva e speaker radiofonica è stata derubata di gioielli, borse e orologi, per lo più Rolex, nel corso dell'estate scorsa. Il suo appartamento in corso Como a Milano.è stato svaligiato mentre lei si trovava lontana da casa. Il bottino aveva valori pari a circa 150.000 euro. Oltre alla Leotta, anche l'influencer Eleonora Incardona ha subìto furti per diverse migliaia di euro da parte della medesima banda. I poliziotti che hanno ammanettato l'uomo hanno proceduto anche con la perquisizione all'interno dell'appartamento trovando diversi oggetti sottratti alle abitazioni delle vittime, tra cui borse e orologi appartenenti alla Leotta e alla Incardona, oltre a refurtiva riconducibile ad altri personaggi dello spettacolo.

Il furto a casa della conduttrice tv

Ai tempi del furto, il materiale era stato sottratto da una cassaforte interamente asportata. I ladri sarebbero entrati nell'appartamento, sito al nono piano, da una delle finestre, trovata poi forzata. Sul luogo erano prontamente intervenuti gli agenti della Questura di Milano che avevano avviato gli accertamenti e dato il via alle indagini che si sono concluse con gli arresti arrivati tra ieri e oggi.