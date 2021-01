in foto: Incendio Caronno Pertusella (Foto: Vigili del fuoco Volontari Lazzate)

Dieci feriti, tra cui due bambini finiti in ospedale. Ma per fortuna nessuna grave conseguenza, se non tanta paura, dopo l'incendio divampato nella notte a Caronno Pertusella, in provincia di Varese. Ad andare a fuoco attorno alle 4.30 del mattino è stato un appartamento in corso della Vittoria, sulla strada che porta verso Saronno. Stando a quanto finora ricostruito, le fiamme sarebbero divampate in un'abitazione al primo piano di un palazzo, che al momento del rogo era disabitata. Sulle cause indagano i vigili del fuoco e i carabinieri, anche se al momento si ipotizza che l'incendio sia stato originato da un corto circuito.

Due bimbi di un anno e 11 mesi in ospedale

Stando a quanto riporta la testata locale "Varesenews" sono stati i vicini di casa a dare l'allarme alle forze dell'ordine, dal momento che i proprietari dell'appartamento andato a fuoco vivrebbero fuori regione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, Busto Arsizio, Garbagnate e anche i volontari di Lazzate, oltre ai carabinieri e a diversi mezzi di soccorso inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza. I pompieri hanno spento non senza difficoltà le fiamme, che hanno provocato gravi danni all'appartamento incendiato ma anche a un ristorante sito nel piano sottostante. I residenti nello stabile accanto all'abitazione in fiamme sono stati fatti evacuare e dieci persone in totale sono state soccorse: due bambini, di un anno e 11 mesi, sono stati portati in via precauzionale all'ospedale Niguarda di Milano, dove sono stati ricoverati in codice verde. Nessuno tra i feriti è in gravi condizioni. L'appartamento in cui è divampato l'incendio e il ristorante sottostante sono stati dichiarati inagibili: nessun danno invece per il resto dell'edificio.