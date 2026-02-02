Prende a testate e pugni la porta del pronto soccorso a Monza e ferisce gli infermieri: 33enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 33enne a Monza dopo che aveva colpito la porta del pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo e ferito 2 infermieri che avevano provato a fermarlo.

Ospedale San Gerardo Monza

Un 33enne è stato arrestato dai carabinieri per violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Monza, lo scorso 21 gennaio l'uomo avrebbe colpito con pugni e testate una porta del pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo e ferito due infermieri che avevano provato a bloccarlo. Già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, al termine del processo con rito direttissimo il giudice ha aggravato la misura cautelare nei confronti del 33enne e disposto l'obbligo di presentazione quotidiana.

L'episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì 21 gennaio presso il pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. Un 33enne, di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, avrebbe colpito con pugni e testate una porta e ferito due infermieri che avevano provato a contenerlo. Il personale sanitario ha attivato il sistema di allarme anti-aggressione e, poco dopo, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale hanno bloccato il 33enne, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol. Mentre veniva trasferito al Comando, hanno sottolineato i militari, avrebbe continuato a manifestare un comportamento ostile.

Dai vari accertamenti è emerso che il 33enne era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Su disposizione della Procura di Monza, l'uomo è stato sottoposto a rito direttissimo con le accuse di violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato. Il giudice ha convalidato il suo arresto e disposto l’aggravamento della misura cautelare. I due infermieri feriti, intanto, sono stati medicati e dimessi con una prognosi di sette giorni.