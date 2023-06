Precipita con il parapendio dopo un’improvvisa folata di vento: grave una donna Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata con il parapendio in provincia di Brescia.

A cura di Ilaria Quattrone

Sembrerebbe che una donna sia rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata con il parapendio a Gardone Riviera, in provincia di Brescia. La 46enne è stata trasferita d'urgenza in ospedale. Sul posto anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per i rilievi e per mettere l'intera area in sicurezza.

La donna sarebbe precipitata a causa di una folata di vento

L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 12.30 di oggi, venerdì 23 giugno. Sembrerebbe che all'origine ci sia una improvvisa folata di vento che avrebbe destabilizzato il parapendio.

La donna sarebbe quindi precipitata. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari hanno subito constato che le condizioni della donna, di cui per il momento non si conosce l'identità, erano gravissime.

È ricoverata in gravissime condizioni in ospedale

La 46enne, infatti, non era cosciente. Hanno così deciso di trasportarla d'urgenza in ospedale con un elicottero. La donna è arrivata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia ed è stata subito ricoverata.

Non è chiaro, al momento, quali siano le sue condizioni. Sembrerebbe però essere in pericolo di vita. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda e sopratutto capire se l'incidente sia stato causato solo dalla folata di vento o se in qualche modo poteva essere evitato.