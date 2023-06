Donna precipita con il parapendio durante la fase di atterraggio: muore nella notte in ospedale La donna di 46 anni precipitata ieri venerdì 23 giugno con il parapendio a Gardone Riviera (Brescia) è morta nella notte dopo il ricovero in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Non ce l'ha fatta la donna di 46 anni precipitata ieri venerdì 23 giugno con il parapendio a Gardone Riviera, in provincia di Brescia. La 46enne è morta nella notte tra venerdì e sabato in ospedale: troppo gravi le ferite riportate dalla caduta da un'altezza di 20 metri.

La dinamica dell'incidente

Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, l'allarme al 112 è scatto verso mezzogiorno di ieri: la donna stava per atterrare quando a causa di una forte folata di vento ha perso il controllo della vela. Come riporta Brescia Today, è caduta violentemente a terra. Subito sono stati allertati i soccorsi. Una volta sul posto i medici e paramedici hanno giudicato le condizioni della donna fin da subito molto gravi. Hanno provato a stabilizzarla sul posto prima del trasporto in ospedale.

La donna è morta dopo il ricovero in ospedale

Nulla è servito purtroppo il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Brescia: qui la 46enne è morta poco dopo il ricovero. La vittima era una residente di Brunico, in provincia di Bolzano. Forse nel Bresciano era arrivata proprio per volare con il parapendio. Intanto ora le forze dell'ordine e gli esperti del settore capiranno nel dettaglio cosa sia successo alla donna e i particolari della dinamica.