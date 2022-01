Pieno il reparto Covid di Pediatria del Civile di Brescia: è la prima volta da inizio pandemia Per la prima volta dall’inizio della pandemia sono esauriti tutti i posti letto del reparto Covid di pediatria dell’ospedale Civili di Brescia: più della metà hanno meno di tre anni.

A cura di Giorgia Venturini

Tutti esauriti i posti letto Covid nella pediatria dell'ospedale Civile di Brescia. Per la prima volta dall'inizio della pandemia qui si sono raggiunti i dieci casi, occupando così tutte le stanze a disposizione. A preoccupare è anche la giovanissima età: più della metà infatti ha meno di 3 anni. Fortunatamente, come riporta l'agenzia stampa Ansa, nessuno sarebbe in gravi condizioni. Sono due invece i neonati affetti da Covid ricoverati alla clinica Poliambulanza sempre a Brescia.

A rilento le vaccinazioni nei più piccoli

In Lombardia, così come nel resto d'Italia, sono aumentati i ricoveri Covid anche per i più piccoli nelle ultime settimane. "I contagi in età pediatrica stanno progressivamente aumentando soprattutto nella fascia d'età sotto i 10 anni, ovvero quella non coperta dalla vaccinazione. Questi bambini rappresentano dei veri e propri serbatoi per il virus", ha fatto sapere a Fanpage.it la professoressa Annamaria Staiano, presidente della Società Italiana di Pediatria. L'arma migliore anche per i più piccoli resta quella del vaccino, consentito dai 5 anni in su: "A differenza delle altre fasce d'età – continua la dottoressa – le vaccinazioni nei più piccoli stanno procedendo molto a rilento a causa dei timori dei genitori, spaventati dalle molte fake news che sono circolate negli ultimi mesi: abbiamo letto del rischio di effetti a lungo termine del vaccino sulla fertilità, della modifica del Dna e molte altre bufale non supportate da evidenze scientifiche". E poi tiene a precisare: "L'unica arma per combattere le ritrosie dei genitori è la corretta informazione: i vaccini sono efficaci e sicuri anche per i bambini tra i 5 e gli 11 anni".

Come vaccinare i bambini in Lombardia

In Lombardia dallo scorso 12 dicembre sono aperte le vaccinazioni per i bambini anche tra i 5 a i 12 anni: la campagna di immunizzazione dei più piccoli avviene dopo il via libera dell’Aifa e in seguito all’annuncio del generale Figliuolo che dal 15 dicembre in Italia arriveranno le dosi pediatriche di Pfizer. Le modalità di prenotazione per i piccoli sono le stesse di quelle per i maggiorenni: si può prenotare attraverso la piattaforma di Regione Lombardia o attraverso uno sportello Postamat o tramite portalettere. In Lombardia nella fascia 5-11 anni si contano, tra la popolazione residente al primo gennaio 2021, quasi 645 mila persone, oltre 312mila femmine e quasi 332mila maschi. La fascia con i bimbi che hanno cinque anni è composta da oltre 85mila, quella che comprende gli undicenni, oltre 98mila.