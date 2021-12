Vaccini Covid ai bambini in Lombardia: quando iniziano le prenotazioni e le somministrazioni Le prenotazioni per i vaccini anti-Covid nella fascia dai 5 agli 11 anni partiranno in Lombardia nel weekend. Lo ha comunicato a Fanpage.it la direzione generale Welfare regionale.

A cura di Simona Buscaglia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per le somministrazioni del vaccino anti-Covid ai bambini in Lombardia le prenotazioni apriranno da questo weekend. Lo fanno sapere dalla direzione generale Welfare. La campagna di immunizzazione dei più piccoli avviene dopo il via libera dell’Aifa e in seguito all’annuncio del generale Figliuolo che dal 15 dicembre in Italia arriveranno le dosi pediatriche di Pfizer. In base ai diversi territori verrà deciso se per le somministrazioni ai più piccoli verranno dedicate delle linee all'interno degli hub, come ad esempio verrà fatto al Palazzo delle Scintille a Milano, o se invece verranno decisi dei veri e propri centri solo per loro.

Orari soprattutto pomeridiani e nei weekend

Stando a quanto aveva spiegato la vicepresidente e assessora al Welfare, Letizia Moratti, in programma c'era l'idea di fissare gli appuntamenti nel pomeriggio o nel weekend così da consentire ai piccoli di poter essere accompagnati dai genitori: "Siamo in attesa di avere la circolare del Ministero – spiegava Moratti in una trasmissione tv -. Stiamo pensando a orari soprattutto pomeridiani, al sabato e alla domenica, per dare la possibilità ai bambini di essere accompagnati dai genitori e non interferire sull'orario scolastico". L’obiettivo della Regione Lombardia per quanto riguarda le vaccinazioni anti Covid ai bambini da 5 a 11 anni è di arrivare fino a 40mila iniezioni al giorno.

La prenotazione

Per quanto riguarda invece le modalità di prenotazione dell'appuntamento, non ci saranno particolari cambiamenti. Anche per i più piccoli, si potrà prenotare attraverso la piattaforma di Regione Lombardia o attraverso uno sportello Postamat o tramite portalettere. In Lombardia nella fascia 5-11 anni si contano, tra la popolazione residente al primo gennaio 2021, quasi 645 mila persone, oltre 312mila femmine e quasi 332mila maschi. La fascia con i bimbi che hanno cinque anni è composta da oltre 85mila, quella che comprende gli undicenni, oltre 98mila.