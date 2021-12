In Lombardia record di contagi da inizio pandemia: in 24 ore segnalati quasi 13.000 casi di Covid Record di contagi da inizio pandemia in Lombardia: nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 12.955 casi di positività al Covid-19.

Record di contagi da inizio pandemia in Lombardia: nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 12.955 casi di positività al Covid-19 su 205.847 tamponi effettuati. Il tasso di positività è del 6,2 per cento, ovvero lo 0,5 per cento in più rispetto a ieri. Lo spiega la direzione del Welfare della Regione che però ribadisce come i dati siano ancora da zona bianca. Nella stessa nota, la direzione generale del Welfare lombardo spiega anche che il 40 per cento dei nuovi contagi sono riferibili alla variante Omicron. Negli ultimi sette giorni sono stati 51.456 i nuovi contagi registrati, con un'incidenza di 513 casi ogni centomila abitanti. Aumentano anche i ricoveri in ospedale che raggiungono quota 1.408, dato cresciuto di 56 unità rispetto a ieri. Calano lievemente invece i ricoveri in terapia intensiva dove sono allettati 162 cittadini, due in meno rispetto a 24 ore fa.

Ordine dei Medici di Milano: Situazione tamponi ingestibile

Al record di contagi si accosta anche quello di tamponi: mai da inizio pandemia in Lombardia sono stati realizzati 205.847 test in appena 24 ore. Il caos dei tamponi, comunque, è stato lamentato non solo dai cittadini che hanno preso d'assalto le farmacie e gli hub predisposti, ma anche dall'Ordine dei Medici di Milano che in una nota hanno espresso grande preoccupazione: "La situazione è ingestibile e la si nota dalle lunghe file davanti alle farmacie". Secondo Roberto Carlo Rossi, presidente dell'OdM, le lunghe file dei cittadini provocano "non solo grandi difficoltà ai medici, di tempo e di risorse, ma li rende anche ‘colpevoli' di fronte ai pazienti, aumentando ulteriormente il contenzioso medico-paziente, già reso incandescente da alcune dichiarazioni sconsiderate dell'Assessore al Welfare"