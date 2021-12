Covid, in Lombardia superato il milione di contagiati dall’inizio della pandemia Sono oltre un milione le persone contagiate dal Covid-19 in Lombardia dall’inizio della pandemia, quasi un quinto dei contagi totali in Italia. Oltre 34.700 le vittime del virus.

A cura di Francesco Loiacono

L'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute ha certificato per la Lombardia il superamento di un traguardo non invidiabile: il milione di contagiati da Covid-19. Con gli oltre 2.500 casi di ieri, lunedì 20 dicembre, il totale dei contagiati in Lombardia dall'inizio della pandemia è infatti arrivato a 1.000.437: quasi un quinto del totale dei casi di Coronavirus registrati in Italia dallo scoppio della pandemia, nel febbraio 2020. Ricordiamo che si tratta dei casi ufficiali: è ormai quasi certo che il virus circolasse già prima del primo caso "italiano" accertato, il paziente uno di Codogno. Senza contare che è molto probabile che, anche dopo febbraio 2020, non tutti i casi di Covid-19 siano stati effettivamente registrati.

Ieri in Lombardia si sono purtroppo registrati altri 40 decessi a causa del Coronavirus, che hanno portato il bilancio totale a 34.776 vittime: un dato drammatico, pari alla popolazione di una cittadina di grandi dimensioni. Le persone col Covid attualmente ricoverate nei reparti di area medica degli ospedali lombardi sono 1.257, mentre quelle ricoverate in terapia intensiva sono 163. Dati sicuramente inferiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, grazie al vaccino: in Lombardia oltre 8 milioni di persone hanno ricevuto la seconda dose e sono state somministrate più di due milioni e 600mila terze dosi.

La Lombardia dovrebbe rimanere zona bianca per un'altra settimana

Nonostante la massiccia adesione alla campagna vaccinale i dati giornalieri dei contagi non accennano però a diminuire, anche per via della progressiva perdita di efficacia della copertura vaccinale non ancora compensata dalla protezione fornita dalle dosi booster. Oggi la Regione comunicherà al ministero della Salute i dati che saranno analizzati per il consueto monitoraggio del venerdì da parte della cabina di regia: la zona gialla dovrebbe essere stata scongiurata ancora per una settimana grazie all'aumento dei posti letto in area medica disposto dalla regione, che ha fatto scendere la percentuale di occupazione di posti letto da parte di pazienti Covid al 12 per cento (dato Agenas di ieri). Sono invece state superate le altre soglie di allerta: l'incidenza settimanale di nuovi casi ogni 100mila abitanti e la percentuale di occupazione di posti letto da parte di pazienti Covid in terapia intensiva, pari all'11 per cento.