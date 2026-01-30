Picchiano 4 rider e gli rubano soldi e cibo: arrestati 3 ragazzi, si cercano gli altri complici

Foto di repertorio

Due 16enni e un 18enne sono stati arrestati dai carabinieri oggi, venerdì 30 gennaio, e condotti nel carcere minorile Beccaria di Milano con l'accusa di aver aggredito e rapinato almeno quattro rider nella stessa giornata. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, lo scorso 11 maggio in gruppo avrebbero circondato, minacciato con un coltello e derubato diversi fattorini che stavano effettuando le loro consegne nel territorio comunale di Seveso (in provincia di Monza e della Brianza). Una delle vittime era stata colpita in testa con una bottiglia. I carabinieri stanno cercando gli altri complici.

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Meda e hanno portato il giudice del Tribunale per i Minorenni di Milano a firmare l'ordinanza di custodia cautelare per tre ragazzi che, al momento dei fatti contestati, erano tutti minorenni. Si tratta di due 16enni e un 18enne, due dei quali residenti a Cesane Maderno e il terzo a Mozzate. Come è stato possibile ricostruire attraverso i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza, lo scorso 11 maggio in gruppo avrebbero accerchiato e strattonato almeno quattro rider. Dopodiché, usando anche un coltello per minacciarli, li avrebbero costretti a consegnare denaro e bancomat, oltre ai cellulari e persino agli ordini che stavano trasportando. Uno dei fattorini è stato anche colpito più volte alla testa con una bottiglia, rimediando 15 giorni di prognosi.

I carabinieri sono riusciti a rintracciare tre componenti della banda grazie proprio ai filmati e alle testimonianze delle vittime, oltre al fatto che i giovani avevano utilizzato una delle carte di credito rubate. I tre sono stati condotti in carcere, ma le indagini sono ancora in corso per identificare gli altri membri del gruppo.