Picchia l’autista di un autobus, denunciato: in passato aveva aggredito un altro conducente Un uomo ha aggredito il conducente di un autobus dell’azienda Autolinee Varesine: lo ha colpito con un pugno su un occhio, è stato denunciato.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di sabato 24 giugno un uomo ha aggredito il conducente di un autobus dell'azienda Autolinee Varesine: il dipendente è stato trasferito in ospedale mentre il responsabile è stato denunciato. Dagli accertamenti è poi emerso che lo stesso, in passato, aveva picchiato un altro autista.

L'uomo ha aggredito il conducente con un pugno

Sulla base di quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'episodio si è verificato in via Morandi a Varese e intorno alle 15.30. Un passeggero avrebbe iniziato a litigare con un'altra persona. L'autista e gli altri passeggeri avrebbero provato a farli smettere. Arrivati tra Olona e Velate, il conducente ha interrotto la corsa del bus per la fermata. Uno dei due litiganti si sarebbe diretto verso le porte proprio con l'intenzione di scendere, però poi è tornato indietro e ha aggredito fisicamente l'uomo con cui aveva discusso poco prima: lo avrebbe infatti preso per il collo. L'autista è intervenuto per evitare il peggio, ma per tutta risposta ha ricevuto un pugno a un occhio.

Il dipendente è stato trasferito al pronto soccorso

Sono stati chiamati i carabinieri e i soccorsi. Il conducente è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo dove ha ricevuto tutte le cure del caso. È stato poi dimesso con una prognosi di sei giorni. L'aggressore è stato denunciato e dagli accertamenti è stato possibile scoprire che a gennaio 2022 aveva già aggredito un altro dipendente di Autolinee Varesine: lo aveva colpito con una pietra. L'azienda, oltre a esprimere la sua solidarietà, ha annunciato che lo tutelerà in tutte le sedi.