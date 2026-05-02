Bus di linea prende fuoco nel Lodigiano, il conducente si ferma in tempo e salva i passeggeri

In provincia di Lodi, un autobus di linea è stato avvolto dalle fiamme. Il conducente è riuscito a fermarsi in tempo e salvare tutti i passeggeri.

Il bus di linea avvolto dalle fiamme (Fonte: Vigili del fuoco)

Tragedia evitata grazie alla prontezza del conducente di un bus. Nella giornata di oggi, sabato 2 maggio 2026, un autobus di linea infatti è andato a fuoco a Massalengo, un comune che si trova nella provincia di Lodi. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'autobus stava procedendo sulla strada provinciale SP 23. A un certo punto, alcuni conducenti di altre vetture hanno notato qualcosa di strano. Hanno quindi segnalato l'anomalia all'autista del bus, che si è immediatamente fermato. Ha fatto scendere tutti i passeggeri – erano circa una decina – in condizioni di sicurezza e ha poi chiamato i soccorsi.

A causa dell'anomalia, è divampato un incendio. Le fiamme hanno completamente avvolto il mezzo, di cui è rimasto solo lo scheletro carbonizzato. Un'immagine impressionante e che restituisce quanto il sangue freddo di un singolo uomo abbia salvato la vita di tante persone.

Attorno alle 12.45 poi sono arrivate alcune squadre del comando dei vigili del fuoco di Lodi e del distaccamento volontario di Sant'Angelo Lodigiano. In particolare, per spegnere il rogo sono state utilizzate un'autopompa serbatoio e due autobotti pompa.

Grazie all'istinto del conducente del bus, non si sono registrati né feriti né persone intossicate. Non è stato quindi necessario l'intervento degli operatori sanitari del 118. Non è chiaro cosa possa aver scatenato l'incendio. Quale sia stata la causa. Sicuramente verranno effettuate verifiche per comprendere cosa sia successo e cosa possa aver provocato le fiamme: se si sia trattato di un malfunzionamento o altro. Sembrerebbe che solo una settimana fa, sulla stessa strada, un altro mezzo sia andato a fuoco. In quel caso, si trattava di un trattore.