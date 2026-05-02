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Bus di linea prende fuoco nel Lodigiano, il conducente si ferma in tempo e salva i passeggeri

In provincia di Lodi, un autobus di linea è stato avvolto dalle fiamme. Il conducente è riuscito a fermarsi in tempo e salvare tutti i passeggeri.
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A cura di Ilaria Quattrone
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Il bus di linea avvolto dalle fiamme (Fonte: Vigili del fuoco)
Il bus di linea avvolto dalle fiamme (Fonte: Vigili del fuoco)

Tragedia evitata grazie alla prontezza del conducente di un bus. Nella giornata di oggi, sabato 2 maggio 2026, un autobus di linea infatti è andato a fuoco a Massalengo, un comune che si trova nella provincia di Lodi. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'autobus stava procedendo sulla strada provinciale SP 23. A un certo punto, alcuni conducenti di altre vetture hanno notato qualcosa di strano. Hanno quindi segnalato l'anomalia all'autista del bus, che si è immediatamente fermato. Ha fatto scendere tutti i passeggeri – erano circa una decina – in condizioni di sicurezza e ha poi chiamato i soccorsi. 

A causa dell'anomalia, è divampato un incendio. Le fiamme hanno completamente avvolto il mezzo, di cui è rimasto solo lo scheletro carbonizzato. Un'immagine impressionante e che restituisce quanto il sangue freddo di un singolo uomo abbia salvato la vita di tante persone.

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Attorno alle 12.45 poi sono arrivate alcune squadre del comando dei vigili del fuoco di Lodi e del distaccamento volontario di Sant'Angelo Lodigiano. In particolare, per spegnere il rogo sono state utilizzate un'autopompa serbatoio e due autobotti pompa.

Grazie all'istinto del conducente del bus, non si sono registrati né feriti né persone intossicate. Non è stato quindi necessario l'intervento degli operatori sanitari del 118. Non è chiaro cosa possa aver scatenato l'incendio. Quale sia stata la causa. Sicuramente verranno effettuate verifiche per comprendere cosa sia successo e cosa possa aver provocato le fiamme: se si sia trattato di un malfunzionamento o altro. Sembrerebbe che solo una settimana fa, sulla stessa strada, un altro mezzo sia andato a fuoco. In quel caso, si trattava di un trattore.

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