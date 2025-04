video suggerito

Picchia la compagna in auto, lei si mette a urlare e viene salvata dalla Polizia: arrestato 25enne La Polizia Locale di Milano ha salvato una donna mentre il suo compagno la stava picchiando in macchina. La vittima ha denunciato l'uomo, raccontando le violenze subite nel corso di 2 anni di relazione. Lui è stato arrestato per stalking, lesioni, violenza sessuale ed estorsione.

Gli agenti della Polizia Locale di Milano sono intervenuti dopo che hanno visto un'auto parcheggiata male e hanno sentito una donna urlare dall'interno. Avvicinandosi si sono accorti che un uomo, un 25enne che era in compagnia della ragazza, la stava picchiando e schiaffeggiando. La vittima, che aveva segni sui polsi e sulle braccia, è stata salvata dalle forze dell'ordine, alle quali ha raccontato tutte le violenze subite nel corso degli ultimi due anni di relazione.

A quel punto la donna ha deciso di denunciare il compagno raccontando ai poliziotti alcuni degli episodi violenti di cui è stata vittima: il primo nel settembre del 2023, quando la ragazza era stata schiaffeggiata tanto forte da aver sbattuto la testa contro un furgone ed essere stata soccorsa da un passante. Un anno dopo, nel settembre 2024, l'uomo aveva fatto commenti contro le donne e quando la compagna aveva ribattuto lui l'aveva colpita con un altro schiaffo e le aveva preso 100 euro dalla borsetta.

La donna ha anche raccontato di aver subito diverse violenze sessuali da parte del compagno nel corso dei due anni di relazione, ma di non averle mai denunciate perché lui la minacciava di diffondere i video dei loro rapporti intimi. La vittima ha spiegato che durante la loro storia gli episodi di violenza sono aumentati nel corso del tempo e che lei avrebbe avuto intenzione di allontanarsi. Lui però continuava a minacciarla e a infastidire lei e suo figlio, tanto che la ragazza aveva cominciato a temere per l'incolumità del bambino. Il compagno è stato arrestato per stalking, lesioni, violenza sessuale ed estorsione.