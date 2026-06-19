Perde il controllo della sua moto e finisce contro un palo a Milano: motociclista muore decapitato

Ieri sera a Milano si è verificato un incidente stradale: un uomo ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro un palo. È morto decapitato.

Un uomo di 62 anni è morto sul colpo ieri sera, giovedì 18 giugno, a causa di un incidente stradale. La tragedia si è consumata in viale Enrico Forlanini a Milano. I soccorsi, purtroppo, sono stati inutili.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 62enne – che si chiamava Gianpaolo Testa – era in sella alla sua moto e stava percorrendo il viale di Enrico Forlanini. Residente a Pieve Emanuele, che è un comune dell'hinterland di Milano, arrivava dall'aeroporto di Linate. Viale Forlanini, infatti, non è molto distante dallo scalo aeroportuale. Quella che doveva essere una serata tranquilla e serena si è trasformata in un incubo.

Pochi dubbi sulla dinamica. L'uomo, attorno alle 23:30, avrebbe superato un veicolo in marcia sul lato sinistro. Poi avrebbe urtato lo spartitraffico centrale e questo avrebbe causato la perdita del controllo del mezzo. La vittima si sarebbe poi scontrato con un palo della luce che era posto su uno spartitraffico. L'impatto è stato molto violento e fatale. Chi era lì al momento dell'incidente, ha chiamato subito i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con ambulanze e automediche. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il 62enne è stato infatti decapitato. Sul posto sono intervenute anche gli agenti del nucleo radiomobile della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Il pubblico ministero di turno, che ha deciso per il sequestro dello scooterone, ha disposto la restituzione della salma ai familiari. Nei prossimi giorni sarà dato l'ultimo saluto al 62enne, la cui morte ha scosso Pieve Emanuele e tutti quelli che lo hanno conosciuto.