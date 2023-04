Perde il controllo della moto e si schianta contro un albero: muore 21enne Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in strada a Levate, in provincia di Bergamo, in un incidente stradale: era in sella alla sua moto quando è uscito fuori strada ed è andato a sbattere contro un albero.

Incidente fatale nel pomeriggio di oggi lunedì 3 aprile. Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in strada a Levate, in provincia di Bergamo. Il giovane era in sella alla sua moto quando per cause ancora da accertare è finito fuori strada andando a sbattere contro un albero. L'impatto è stato violentissimo: il giovane purtroppo è morto sul colpo. Ogni tentativo dei medici di rianimarlo è stato inutile.

L'incidente nel tardo pomeriggio

Stando a una ricostruzione di quanto accaduto, l'incidente è avvenuto in viale Italia verso le 17,30. Il 21enne guidava una moto Ducati Monster quando è finito fuori strada. Avrebbe fatto tutto da solo, nessun altro mezzo sarebbe stato coinvolto nel tragico incidente.

Resta ancora da chiarire come sia stato possibile che il giovane sia uscito fuori strada: la polizia locale sta effettuando tutti gli accertamenti del caso. Al momento certo è che il giovane è andato a finire contro un albero poco distante dalla carreggiata. Non sono ancora note le generalità del giovane e la sua città di residenza.

Inutili i tentativi di rianimarlo

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti che hanno assistito all'incidente. Sul posto si sono precipitati i paramedici del 118 con ambulanza e i medici in automedica. Nulla sono serviti tutti i tentativi per salvare la vita al 21enne: le manovre di rianimazione sono state vane. Intanto sono stati fatti i rilievi sul posto dalla polizia locale che ha gestito anche la viabilità della strada durante i soccorsi. Spetta ora alla Procura capire se interverrà con gli accertamenti sul corpo del giovane o se darà fin sa subito il via libera per il funerale.